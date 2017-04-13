Работник вправе писать объяснительную записку в рабочее время. Закон это не запрещает. Но если он тратит на это больше времени, чем следует, вы вправе привлечь его к дисциплинарной ответственности.

С одной стороны, рабочее время — период, в течение которого работник должен исполнять свои трудовые обязанности (ч. 1 ст. 91 ТК РФ). С другой стороны, право работника давать письменные объяснения по требованию работодателя производно от трудовых отношений (ч. 1 и ч. 2 ст. 193 ТК РФ). При этом закон не запрещает работнику давать письменные объяснения в рабочее время. Следовательно, работник вправе это делать. Согласитесь, если работодатель запросил у работника объяснения по факту еще не доказанного проступка, то почему он должен тратить на объяснение личное время?

Вместе с тем работник не должен злоупотреблять своими правами. Это значит, что при написании объяснительных в рабочее время он должен действовать добросовестно, а не с явным нарушением обязанности выполнять порученную работу. Иначе работник может необоснованно потратить весь рабочий день, чтобы написать объяснительную записку.

Таким образом, с учетом конкретных обстоятельств вы вправе оценивать, правомерно ли работник использовал рабочее время для написания объяснительных. Например, если вы потребовали от работника предоставить объяснения о том, какую работу он выполнял в течение последнего месяца с детализацией по минутам, то, конечно же, ему потребуется для этого несколько часов. В этом случае работник правомерно использует свое рабочее время.

Но если работник 3 часа подряд пишет объяснительную о причинах опоздания на 10 минут, то это свидетельствует о том, что он злоупотребляет правом. В такой ситуации вы вправе применить к нему меры дисциплинарной ответственности за то, что он уклоняется от исполнения трудовых обязанностей. Например, объявить замечание или выговор.

При этом и по данному факту вам предстоит затребовать у него объяснения (ч. 1 ст. 193 ТК РФ). В запросе поинтересуйтесь, почему работник тратит по 3 часа, чтобы написать объяснения. По итогам оценки таких объяснений как раз и будет ясно, есть ли основания, чтобы вынести ему взыскание.