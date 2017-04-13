Вы должны предоставить работнику день отдыха за работу в праздник в первый рабочий день после выходных. Предоставлять день отдыха в выходной нельзя.

Трудовой кодекс РФ не дает прямого ответа на вопрос, когда в такой ситуации работнику предоставить день отдыха — в выходной или в ближайший следующий за отпуском рабочий день. При этом Трудовой кодекс РФ устанавливает правило, что работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере (ч. 1 и ч. 2 ст. 153). По желанию работника работодатель может предоставить ему другой день отдыха. В таком случае работа в праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит (ч. 3 ст. 153 ТК РФ).

Следовательно, работодатель предоставляет работнику день отдыха, чтобы компенсировать его работу в выходной или праздник. Поэтому если день отдыха ему предоставят в выходной, он лишится компенсации за работу в праздничный день. Работник не получит ни повышенной оплаты, ни дополнительного дня отдыха. Привлекать работника к работе в праздничный день без предоставления предусмотренных законом компенсаций недопустимо. Значит, работнику необходимо предоставить день отдыха в ближайший следующий за окончанием отпуска рабочий день.

Кроме того, день отдыха за работу в выходной имеет ту же правовую природу, что и обычный выходной день. Это значит, что невозможно предоставить один выходной день в другой выходной. Поэтому работодатель может предоставить работнику выходной день за работу в выходной или праздник только в его рабочий день.

Разберем ситуацию на примере. Работнику установлена 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями — субботой и воскресеньем. Если последний день отпуска придется на субботу, то день отдыха нужно предоставить ему в понедельник.

Попросите работника переписать заявление о предоставлении выходного дня. Будет лучше, если он укажет конкретную дату, когда хочет использовать день отдыха.

Если же работник уже ушел в отпуск, свяжитесь с ним и уточните, правильно ли он понимает, в какой день ему необходимо выйти на работу. Это позволит избежать конфликтной ситуации, если работник неверно определил дату выхода на работу.