Вводите положение о премировании через 2 месяца или убедите работников заключить соглашения об изменении условий договоров текущей датой в рамках ст. 72 ТК РФ.

По закону в трудовом договоре нужно прописать условия оплаты труда, в том числе упомянуть о премии (ст. 57 ТК РФ). Допускается не указывать размер премии, а делать отсылку к локальному акту (письмо Роструда от 19.03.2012 № 395-6-1).

Если вы корректируете условия премирования, это считается изменением трудового договора. То, что условие о премировании сделано в виде отсылки к локальному акту, не имеет значения. Коррективы в локальном акте нужно согласовать с работниками в порядке ст. 74 ТК РФ. В противном случае будет действовать локальный акт, с которым работник ознакомился в изначальной редакции (апелляционные определения Костромского областного суда от 22.01.2014 по делу № 33-58 и Пермского краевого суда от 16.02.2015 по делу № 33-1676).

В вашей ситуации локального акта не было изначально, но поскольку после его появления размер премии изменится, это можно расценить как изменение условий трудового договора.

Безопасней всего предупредить работников о введении в действие локального акта в порядке ст. 74 ТК РФ. То есть с уведомлением за 2 месяца. При этом нужно не только ознакомить работников с документом, но и составить соглашения к трудовым договорам, в которых прописать, что премия выплачивается на условиях положения о премировании от такой-то даты или утвержденного таким-то приказом.

Избежать 2-месячного срока предупреждения можно. Любое условие трудового договора допустимо менять по соглашению сторон (ст. 72 ТК РФ). Расскажите коллективу о правилах премирования, получите согласие сотрудников, тогда соглашения к трудовым договорам можно составить в любой момент.

Есть и третий способ, который менее безопасный. Просто ознакомьте работников с положением о премировании. В спорных ситуациях настаивайте, что в трудовом договоре и так уже все зафиксировано. То, что ранее работодатель не применял критерии премирования, улучшало положение работника, но не отменяло право компании на определение конкретных правил поощрения.