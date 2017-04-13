В соответствии с пунктом 42 Инструкции № 157н арендатор принимает к учету вложения в отделимые или неотделимые улучшения арендуемых объектов в составе своих основных средств в сумме понесенных расходов. В пунктах 1 и 2 статьи 623 Гражданского кодекса РФ сказано, что отделимые улучшения арендованного имущества, произведенные арендатором, являются его собственностью.

Неотделимые улучшения, как правило, предварительно согласуют с арендодателем. Тогда учреждение-арендатор имеет право на возмещение расходов после прекращения договора. Поэтому расчеты по стоимости установленного лифта лучше отложить до окончания срока аренды. Затем арендодатель выкупит лифт по рыночной стоимости с учетом износа за время аренды. Если арендатор – казенное учреждение, то он отразит эту операцию в учете как продажу.

В то же время ни гражданское законодательство, ни Инструкция № 157нне запрещают сторонам производить расчеты до истечения срока аренды. Например, в счет арендной платы. Об этом сказано в пункте 2 статьи 614 Гражданского кодекса РФ. Рассмотрим, каков в этом случае порядок учета.