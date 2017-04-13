713 апреля

Как учесть установку лифта в арендованном здании?

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В соответствии с пунктом 42 Инструкции № 157н арендатор принимает к учету вложения в отделимые или неотделимые улучшения арендуемых объектов в составе своих основных средств в сумме понесенных расходов. В пунктах 1 и 2 статьи 623 Гражданского кодекса РФ сказано, что отделимые улучшения арендованного имущества, произведенные арендатором, являются его собственностью.

Неотделимые улучшения, как правило, предварительно согласуют с арендодателем. Тогда учреждение-арендатор имеет право на возмещение расходов после прекращения договора. Поэтому расчеты по стоимости установленного лифта лучше отложить до окончания срока аренды. Затем арендодатель выкупит лифт по рыночной стоимости с учетом износа за время аренды. Если арендатор – казенное учреждение, то он отразит эту операцию в учете как продажу.

В то же время ни гражданское законодательство, ни Инструкция № 157нне запрещают сторонам производить расчеты до истечения срока аренды. Например, в счет арендной платы. Об этом сказано в пункте 2 статьи 614 Гражданского кодекса РФ. Рассмотрим, каков в этом случае порядок учета.

Пример:

Казенное учреждение установило в арендованном здании лифт стоимостью 2 млн руб.

Арендная плата составляет 200 тыс руб. в месяц. Договором предусмотрены расчеты в течение срока его действия.

Основное средство передано арендодателю сразу после установки, арендатор амортизацию не начисляет.

Стоимость проведенных им неотделимых улучшений засчитывается в счет арендной платы:

ДЕБЕТ 1 401 10 172
КРЕДИТ 1 101 34 410
2 000 000 руб.
– списана стоимость установленного лифта*;

ДЕБЕТ 1 205 71 560
КРЕДИТ 1 401 10 172
2 000 000 руб.
– начислена задолженность арендодателя;

ДЕБЕТ 1 401 20 224
КРЕДИТ 1 302 24 730
200 000 руб. 
– приняты обязательства по ежемесячной арендной плате;

ДЕБЕТ 1 302 24 830
КРЕДИТ 1 205 71 660
200 000 руб.
 – произведен взаимозачет обязательств.

Две последние проводки бухгалтер оформляет в течение 10 месяцев.

Арендодатель – казенное учреждение «Образовательный центр». В его учете операции отражены так:

ДЕБЕТ 1 106 31 310
КРЕДИТ 1 302 31 730
2 000 000 руб.
– установлен лифт арендатором;

ДЕБЕТ 1 101 11 310
КРЕДИТ 1 106 31 310
2 000 000 руб.
– включена в состав здания стоимость лифта**;

ДЕБЕТ 1 205 21 560
КРЕДИТ 1 401 10 120
200 000 руб.
– начислена задолженность по арендной плате;

ДЕБЕТ 1 302 31 830
КРЕДИТ 1 205 21 660
200 000 руб.
– произведен взаимозачет обязательств.

* Одновременно стоимость лифта отражена на забалансовом счете 01.

** Одновременно стоимость лифта отражена на забалансовом счете 25.

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