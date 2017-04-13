В соответствии с пунктом 42 Инструкции № 157н арендатор принимает к учету вложения в отделимые или неотделимые улучшения арендуемых объектов в составе своих основных средств в сумме понесенных расходов. В пунктах 1 и 2 статьи 623 Гражданского кодекса РФ сказано, что отделимые улучшения арендованного имущества, произведенные арендатором, являются его собственностью.
Неотделимые улучшения, как правило, предварительно согласуют с арендодателем. Тогда учреждение-арендатор имеет право на возмещение расходов после прекращения договора. Поэтому расчеты по стоимости установленного лифта лучше отложить до окончания срока аренды. Затем арендодатель выкупит лифт по рыночной стоимости с учетом износа за время аренды. Если арендатор – казенное учреждение, то он отразит эту операцию в учете как продажу.
В то же время ни гражданское законодательство, ни Инструкция № 157нне запрещают сторонам производить расчеты до истечения срока аренды. Например, в счет арендной платы. Об этом сказано в пункте 2 статьи 614 Гражданского кодекса РФ. Рассмотрим, каков в этом случае порядок учета.
Казенное учреждение установило в арендованном здании лифт стоимостью 2 млн руб.
Арендная плата составляет 200 тыс руб. в месяц. Договором предусмотрены расчеты в течение срока его действия.
Основное средство передано арендодателю сразу после установки, арендатор амортизацию не начисляет.
Стоимость проведенных им неотделимых улучшений засчитывается в счет арендной платы:
ДЕБЕТ 1 401 10 172
КРЕДИТ 1 101 34 410
2 000 000 руб.
– списана стоимость установленного лифта*;
ДЕБЕТ 1 205 71 560
КРЕДИТ 1 401 10 172
2 000 000 руб.
– начислена задолженность арендодателя;
ДЕБЕТ 1 401 20 224
КРЕДИТ 1 302 24 730
200 000 руб.
– приняты обязательства по ежемесячной арендной плате;
ДЕБЕТ 1 302 24 830
КРЕДИТ 1 205 71 660
200 000 руб.
– произведен взаимозачет обязательств.
Две последние проводки бухгалтер оформляет в течение 10 месяцев.
Арендодатель – казенное учреждение «Образовательный центр». В его учете операции отражены так:
ДЕБЕТ 1 106 31 310
КРЕДИТ 1 302 31 730
2 000 000 руб.
– установлен лифт арендатором;
ДЕБЕТ 1 101 11 310
КРЕДИТ 1 106 31 310
2 000 000 руб.
– включена в состав здания стоимость лифта**;
ДЕБЕТ 1 205 21 560
КРЕДИТ 1 401 10 120
200 000 руб.
– начислена задолженность по арендной плате;
ДЕБЕТ 1 302 31 830
КРЕДИТ 1 205 21 660
200 000 руб.
– произведен взаимозачет обязательств.
* Одновременно стоимость лифта отражена на забалансовом счете 01.
** Одновременно стоимость лифта отражена на забалансовом счете 25.