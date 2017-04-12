Подтверждая основной вид деятельности в ФСС в 2017 году, ставьте старые коды ОКВЭД по Классификатору ОК 029-2001. Сотрудники ФСС сообщали в своем письме, что автоматически перекодируют старые коды на новые. Но есть исключение. Какое? Смотрите в рекомендации

Тариф взносов на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний зависит от основного вида деятельности организаций и предпринимателей. Его устанавливают в зависимости от класса профессионального риска.

Определить, к какому классу относится ваша деятельность, можно по Классификации, утвержденной приказом Минтруда России от 30 декабря 2016 № 851н. В ней перечислены виды деятельности и соответствующие им коды ОКВЭД. Виды деятельности сгруппированы в 32 класса профессионального риска. Первому классу соответствует тариф 0,1, последнему – 8,5 (ст. 1 Закона от 22 декабря 2005 № 179-ФЗ).