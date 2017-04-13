Чтобы определить основной вид деятельности для взносов на травматизм, поступления от каждого направления разделите на общую выручку и умножьте на 100. Деятельность с наибольшим удельным весом и будет основной. Какую деятельность выбрать как основную, если доли равны, читайте в рекомендации.

Организации и предприниматели самостоятельно определяют свой основной вид деятельности (п. 11 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2005 № 713).

На основании расчетов заполните документы, которые нужно представить в территориальное отделение ФСС России:

справку-подтверждение основного вида экономической деятельности;

заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности.

К ним приложите копию пояснительной записки к балансу за предыдущий год. Сдавать ее не нужно только малым предприятиям и предпринимателям.