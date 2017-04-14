Нет.

По общему правилу можно уменьшить налог, исчисленный с зарплаты иностранца, на авансы за патент. Для этого сотрудник предоставляет работодателю заявление и платежки (п. 6 ст. 227.1 НК РФ). А организация обращается со своим заявлением в инспекцию и получает уведомление (утв. приказом ФНС России от 17.03.15 № ММВ-7-11/109@). После того как компания подаст заявление в ИФНС, у инспекторов есть 10 рабочих дней, чтобы выслать уведомление. На практике налоговики задерживают документ, если у них нет информации из миграционной службы. Но без уведомления компания не вправе уменьшать налог.

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