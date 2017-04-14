Да, уточните.

Инспекторы вправе оштрафовать компанию на 500 рублей за недостоверные сведения в расчете 6-НДФЛ (ст. 126.1 НК РФ). Если крайний срок перечисления налога выпадает на выходной, заплатить НДФЛ надо в ближайший рабочий день (п. 7 ст. 6 НК РФ). Поэтому формально такую запись в расчете инспекторы могут признать недостоверными сведениями. Если компания уточнит расчет раньше, чем инспекторы обнаружат ошибку, штрафа не будет (п. 2 ст. 126.1 НК РФ).

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