Бюджетное учреждение приняло на работу сторожа на время отпуска основного сотрудника. С временным работником заключили срочный трудовой договор на 28 календарных дней. Срок заканчивается, и сторожа пора увольнять. Должен ли бухгалтер начислить ему компенсацию за неиспользованный отпуск?
редакция журнала «Зарплата в учреждении» отвечает:
Да.
Количество неиспользованных дней отпуска определяют из расчета два рабочих дня за месяц работы ( ст. 291 ТК РФ ). В данном случае нужно округлить срок до полного месяца и выплатить компенсацию за два неиспользованных дня.
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