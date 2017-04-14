6014 апреля

Бюджетное учреждение приняло на работу сторожа на время отпуска основного сотрудника. С временным работником заключили срочный трудовой договор на 28 календарных дней. Срок заканчивается, и сторожа пора увольнять. Должен ли бухгалтер начислить ему компенсацию за неиспользованный отпуск?

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отвечает:

Да.

Количество неиспользованных дней отпуска определяют из расчета два рабочих дня за месяц работы ( ст. 291 ТК РФ ). В данном случае нужно округлить срок до полного месяца и выплатить компенсацию за два неиспользованных дня.

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