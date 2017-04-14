Отчим тоже имеет право на снижение налоговой базы по НДФЛ. Так как вычет положен не только родителям, но и их супругам, на чьем обеспечении находится ребенок. Правило работает, даже если не оформлено усыновление. Законодательство не ограничивает совокупный размер вычета, который может быть предоставлен родителям и их супругам на одного ребенка. Поэтому в данной ситуации вычеты одновременно могут получать и мать, и отец, и отчим. Это следует из подпункта 4 пункта 1 статьи 218 НК РФ. Такой же вывод вы найдете в письмах Минфина России от 27 марта 2012 г. № 03-04-05/8-392, от 21 февраля 2012 г. № 03-04-05/8-209, от 13 февраля 2012 г. № 03-04-05/8-169.

Подтвердить право на вычет в данном случае сотрудник может следующими документами: