По общему правилу, работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере (ч. первая ст. 153 ТК РФ). Если при сменном режиме рабочий день выпадает на воскресенье (общий выходной), он является для работника обычным рабочим днем.

Другое дело, когда речь идет о нерабочих праздничных днях (ч. первая ст. 112 ТК РФ). В этом случае праздничные дни едины для всех сотрудников независимо от режима рабочего времени. При сменной работе размер ставки сотрудника для оплаты отработанного времени, приходящегося на нерабочие праздничные дни, увеличивается не менее чем в два раза.