Давайте разберемся.

Трудовой кодекс устанавливает исчерпывающий перечень случаев, когда предусмотрено взыскание переплаты с работника (ч. вторая ст. 137 ТК РФ). К ним относятся:

счетная ошибка;

признание вины работника в невыполнении норм труда комиссией по трудовым спорам;

излишне выплаченная зарплата работнику в связи с его неправомерными действиями, установленными судом.

Исполнение обязанностей временно отсутствующего сотрудника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, должно быть оплачено (ч. первая ст. 151 ТК РФ). При этом размер доплаты устанавливается по соглашению работника и работодателя. В данном случае сотрудник замещал заболевшего коллегу в течение одного месяца. Бухгалтерией была начислена доплата за период, превышающий временную нетрудоспособность коллеги. Такую переплату возможно взыскать с работника, если он не оспаривает оснований и размера удержаний.