При таких условиях удержать из заработной платы можно не более 70 процентов. По общему правилу размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не должен превышать 20 процентов заработка, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, – 50 процентов (ч. первая ст. 138 ТК РФ). Ограничения, установленные статьей 138 Трудового кодекса, не распространяются на удержания из заработной платы при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей и возмещении вреда, причиненного здоровью другого лица. Именно такие исполнительные листы в данной ситуации получил работодатель. Это исключительный случай, когда размер удержаний из заработной платы в сумме может составить 70 процентов.