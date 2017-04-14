При таких условиях удержать из заработной платы можно не более 70 процентов. По общему правилу размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не должен превышать 20 процентов заработка, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, – 50 процентов (ч. первая ст. 138 ТК РФ). Ограничения, установленные статьей 138 Трудового кодекса, не распространяются на удержания из заработной платы при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей и возмещении вреда, причиненного здоровью другого лица. Именно такие исполнительные листы в данной ситуации получил работодатель. Это исключительный случай, когда размер удержаний из заработной платы в сумме может составить 70 процентов.
11514 апреля
Судебный пристав направил по месту работы два исполнительных листа: о взыскании алиментов и возмещении вреда, причиненного здоровью. Какой процент нужно удержать из зарплаты?
Тема: Выплаты персоналу
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редакция журнала «Кадровое дело» отвечает:
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