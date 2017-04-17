Программу, которую учреждение приобрело в рамках отдельного лицензионного договора, учитывают по стоимости договора.

Если закупалось оборудование вместе с программой, ее стоимость отражают в первоначальной стоимости оборудования на счете 101 00. При этом на забалансовом счете 01 стоимость программы также фиксируют, но в условной оценке: 1 руб. за один объект (письмо Минфина России от 11 ноября 2016 г. № 02-07-10/66102).

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