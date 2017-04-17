Готовую продукцию принимают к учету на счет 109 00. Приведу для наглядности практический пример.

Пример:



Учреждение УИС имеет пошивочный цех. Плановая себестоимость единицы – 95 руб. В мае 2016 года пошили 1000 единиц продукции. Плановая себестоимость составила 95 тыс. руб. [95 ед. × 1000 руб.]. Фактические расходы на пошив – 100 тыс. руб. [1000 руб. × 95 ед.]. Превышение фактической себестоимости над плановой – 5 тыс. руб. [100 000 – 95 000]. В фактическую себестоимость вошли: прямые расходы на расходные материалы (брезент и нитки) – 56 500 руб.;

накладные расходы на амортизацию швейных машинок – 8070 руб.;

накладные расходы на коммунальные услуги – 16 650 руб.;

общехозяйственные расходы (заработная плата сотрудников учреждения с отчислениями) – 18 780 руб. В бюджетном учете казенного учреждения это следует отразить таким образом: ДЕБЕТ 1 105 37 340

КРЕДИТ 1 109 60 200

95 000 руб.

– готовая продукция принята к учету; ДЕБЕТ 1 109 60 272

КРЕДИТ 1 105 36 440

56 500 руб.

– отражены прямые расходы; ДЕБЕТ 1 109 60 271

КРЕДИТ 1 109 70 271

8070 руб.

– отражены накладные расходы (амортизация); ДЕБЕТ 1 109 60 223

КРЕДИТ 1 109 70 223

16 650 руб.

– отражены накладные расходы (коммунальные услуги); ДЕБЕТ 1 109 60 211

КРЕДИТ 1 109 80 211

18 780 руб.

– отражены общехозяйственные расходы; ДЕБЕТ 1 105 37 340

КРЕДИТ 1 109 60 200

5000 руб.

– списано превышение фактической себестоимости над плановой.

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