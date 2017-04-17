Готовую продукцию принимают к учету на счет 109 00. Приведу для наглядности практический пример.
Учреждение УИС имеет пошивочный цех. Плановая себестоимость единицы – 95 руб. В мае 2016 года пошили 1000 единиц продукции.
Плановая себестоимость составила 95 тыс. руб. [95 ед. × 1000 руб.]. Фактические расходы на пошив – 100 тыс. руб. [1000 руб. × 95 ед.]. Превышение фактической себестоимости над плановой – 5 тыс. руб. [100 000 – 95 000].
В фактическую себестоимость вошли:
- прямые расходы на расходные материалы (брезент и нитки) – 56 500 руб.;
- накладные расходы на амортизацию швейных машинок – 8070 руб.;
- накладные расходы на коммунальные услуги – 16 650 руб.;
- общехозяйственные расходы (заработная плата сотрудников учреждения с отчислениями) – 18 780 руб.
В бюджетном учете казенного учреждения это следует отразить таким образом:
ДЕБЕТ 1 105 37 340
КРЕДИТ 1 109 60 200
95 000 руб.
– готовая продукция принята к учету;
ДЕБЕТ 1 109 60 272
КРЕДИТ 1 105 36 440
56 500 руб.
– отражены прямые расходы;
ДЕБЕТ 1 109 60 271
КРЕДИТ 1 109 70 271
8070 руб.
– отражены накладные расходы (амортизация);
ДЕБЕТ 1 109 60 223
КРЕДИТ 1 109 70 223
16 650 руб.
– отражены накладные расходы (коммунальные услуги);
ДЕБЕТ 1 109 60 211
КРЕДИТ 1 109 80 211
18 780 руб.
– отражены общехозяйственные расходы;
ДЕБЕТ 1 105 37 340
КРЕДИТ 1 109 60 200
5000 руб.
– списано превышение фактической себестоимости над плановой.
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