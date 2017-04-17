Неполный рабочий день, смена или неполная рабочая неделя устанавливаются по соглашению между работником и работодателем ( ч. первая ст. 93 ТК РФ). Сделать это можно в любое время. Оплачивается труд работника пропорционально отработанному времени или в зависимости от выполненного объема работ.

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается Трудовым кодексом или иными федеральными законами для отдельных категорий работников. Например, такое право имеют инвалиды I или II группы, работники в возрасте от 16 до 18 лет ( ст. 92 ТК РФ). В случае отработки установленной сокращенной продолжительности рабочего времени заработная плата таких работников не может быть ниже МРОТ. Сокращенное рабочее время устанавливается трудовым договором и оплачивается полностью. Исключение – работники в возрасте до 18 лет. Им заработная плата выплачивается пропорционально с учетом сокращенной продолжительности работы или в зависимости от выработки (ч. третья ст. 271 ТК РФ).