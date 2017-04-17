917 апреля

Как перевести работника на повременную оплату труда?

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Изменение условий оплаты труда допускается по соглашению работодателя и работника, которое оформляется в письменной форме (ст. 72 ТК РФ). Также ввести новую систему оплаты труда можно, если изменились организационные или технологические условия труда (ст. 74 ТК РФ).

Об этом работодатель должен уведомить сотрудников не позднее чем за два месяца. Если сотрудник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в письменной форме предложить ему другую имеющуюся работу. При отсутствии таковой или при отказе от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудовой договор с работником должен быть прекращен в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 77 Трудового кодекса.

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