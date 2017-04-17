Да, это нарушение.

Частью шестой статьи 136 Трудового кодекса определено, что заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Дни выплат устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным и трудовым договором.

Выплата аванса в указанной организации производится по истечении полутора месяцев, а окончательный расчет только в конце второго месяца. За нарушение срока выплаты заработной платы компания и виновные должностные лица могут быть привлечены к административной ответственности (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ).

Чтобы исправить ситуацию, работодателю следует выбрать иные даты. Например, 18-го числа – выплачивается заработная плата за первую половину текущего месяца, 3-го – окончательный расчет по итогам работы за предыдущий месяц.