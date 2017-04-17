Мы считаем, что платеж безопаснее уточнить.

Но делать это компания не обязана (п. 7 ст. 45 НК РФ). С такой ошибкой в платежке налог должен дойти до бюджета. Конечно, если остальные реквизиты документа компания заполнила правильно.