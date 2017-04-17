617 апреля Перечисляли НДФЛ за работников обособленного подразделения. В платежке по ошибке записали КПП головного офиса. Надо ли уточнять платеж? Тема: Первичные документы Инвентарная карточка группового учета основных средств (ф. 0504032)Инвентарная карточка учета основных средств (ф. 0504031)Книга учета бланков строгой отчетности (ф. 0504045)ОКУД 0504819. Книга по учету документов строгой отчетностио приеме работника на работу Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает: Мы считаем, что платеж безопаснее уточнить. Но делать это компания не обязана (п. 7 ст. 45 НК РФ). С такой ошибкой в платежке налог должен дойти до бюджета. Конечно, если остальные реквизиты документа компания заполнила правильно. Есть вопросы? Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов! Получить ответ Услуга платная