617 апреля

Перечисляли НДФЛ за работников обособленного подразделения. В платежке по ошибке записали КПП головного офиса. Надо ли уточнять платеж?

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отвечает:

Мы считаем, что платеж безопаснее уточнить.

Но делать это компания не обязана (п. 7 ст. 45 НК РФ). С такой ошибкой в платежке налог должен дойти до бюджета. Конечно, если остальные реквизиты документа компания заполнила правильно.

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