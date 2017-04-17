Денежные средства за реализованную продукцию перечислите в доход бюджета.
При этом проводки будут следующими.
ДЕБЕТ 1 205 31 560
КРЕДИТ 1 401 10 130
177 000 руб.
– начислен доход;
ДЕБЕТ 1 401 20 290
КРЕДИТ 1 303 04 730
27 000 руб.
– начислен НДС;
ДЕБЕТ 1 401 10 130
КРЕДИТ 1 105 37 440
95 000 руб.
– списана готовая продукция по плановой себестоимости при отпуске заказчику;
ДЕБЕТ 1 210 02 130
КРЕДИТ 1 205 31 660
177 000 руб.
– поступили денежные средства за реализованную готовую продукцию в доход бюджета;
ДЕБЕТ 1 303 04 830
КРЕДИТ 1 304 05 290
27 000 руб.
– оплата НДС.