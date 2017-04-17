817 апреля

Учреждение УИС – администратор доходов бюджета. В июне реализована 1000 единиц готовой продукции по цене 177 руб. (в том числе НДС 18% – 27 руб.) за штуку. Плановая себестоимость – 95 тыс. руб. Как отразить реализацию в учете?

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отвечает:

Денежные средства за реализованную продукцию перечислите в доход бюджета.

При этом проводки будут следующими. 

ДЕБЕТ 1 205 31 560
КРЕДИТ 1 401 10 130
177 000 руб.
– начислен доход;

ДЕБЕТ 1 401 20 290
КРЕДИТ 1 303 04 730 
27 000 руб.
– начислен НДС; 

ДЕБЕТ 1 401 10 130
КРЕДИТ 1 105 37 440
95 000 руб.
– списана готовая продукция по плановой себестоимости при отпуске заказчику;

ДЕБЕТ 1 210 02 130
КРЕДИТ 1 205 31 660 
177 000 руб.
– поступили денежные средства за реализованную готовую продукцию в доход бюджета; 

ДЕБЕТ 1 303 04 830
КРЕДИТ 1 304 05 290 
27 000 руб.
– оплата НДС.

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