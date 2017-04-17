Уволенный в марте или в апреле сотрудник должен отражаться в февральском отчете СЗВ-М. Если запись об увольнении пришлась на февраль, то включать бывшего работника в мартовский СЗВ-М не нужно. Смотрите в рекомендации, что еще важно учесть при заполнении отчета.

Сдавать форму СЗВ-М должны все работодатели, а именно:

организации (в т. ч. иностранные, работающие в России) и их обособленные подразделения;

предприниматели, а также адвокаты, частные детективы и нотариусы.

В форму нужно включать сведения обо всех сотрудниках, которые выполняют работу на основании трудовых или гражданско-правовых договоров. И неважно, вела организация фактическую деятельность или нет, были выплаты сотрудникам в отчетном месяце или нет. Подать форму СЗВ-М нужно в любом случае.

Это следует из положений пункта 2.2 статьи 11 Закона от 1 апреля 1996 № 27-ФЗ.