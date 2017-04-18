Да, можете. При этом отдельно пропишите компенсацию в виде оплачиваемого отпуска и отдельно в виде права на неоплачиваемый.

Объясняется это так. За работу в режиме ненормированного рабочего дня сотрудникам положена компенсация в виде дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью не менее трех дней (ст. 119 ТК РФ). Следовательно, предоставляя три дня оплачиваемого отпуска, работодатель полностью соблюдает требование законодательства. А предоставляя возможность использовать в дополнение к этому еще три дня неоплачиваемого отпуска, он даже улучшает положение работника. По сути, ему устанавливают дополнительные гарантии, которые закреплены в локальном акте организации (ст. 8 ТК РФ). При этом пользоваться неоплаченными днями или нет – решает сам работник, по аналогии с предоставлением неоплачиваемых дней к рождению ребенка или регистрации брака (ч. вторая ст. 128 ТК РФ).