Да, можно, если речь идет о патенте, который выдан после 1 января 2015 года.

Такой патент дает иностранцу право работать как у физического лица, так и в организации или у индивидуального предпринимателя (ст. 13.3 Закона № 115ФЗ). В поле «Особые отметки» категории работодателей обязательно вносили указание на физическое или юридическое лицо. Затем ФМС России официально разъяснила, что такая отметка не исключает возможность иностранцев работать как у физических, так и юридических лиц (п. 4 письма ФМС России от 23 января 2015 г. № КР-1/2/2-691).