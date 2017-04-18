Нет, не нужно, при условии, что в уже имеющихся согласиях не был указан конкретный банк, в который предоставляли данные. Если же соглашение было составлено под конкретный банк, то возможны два варианта. Здесь все зависит от того, каким образом в локальных документах организации прописан порядок выплаты заработной платы.

Если в локальных актах указано, что зарплата выплачивается только на банковскую карту и сотрудник был ознакомлен с этими документами под роспись, то при смене банка и оформлении новых карт получать новое согласие работника не придется. Обработка персональных данных будет происходить в интересах работника и в рамках заключенного трудового договора с сотрудником (п. 5 ч. 1 ст. 6 Федерального закона 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», далее – Закон № 152-ФЗ). А такая ситуация не требует получения дополнительного письменного согласия (ч. 1 ст. 9 Закона № 152-ФЗ).

Если же в локальном документе предусмотрены варианты расчетов с сотрудниками (или вообще этот момент не прописан), то сотрудники вправе самостоятельно решить, получать им зарплату через кассу или на банковскую карту. И если работодатель решит перечислять зарплату всем сотрудникам на карточки в новом банке, то у каждого придется получить новое согласие на обработку персональных данных и их передачу третьей стороне (абз. 2 ст. 88 ТК РФ, ч. 1 ст. 9 Закона № 152-ФЗ). В отсутствие такого согласия компания не сможет продолжить обработку персональных данных.