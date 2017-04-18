3718 апреля В учреждении повысили оклады 1 апреля. Некоторые сотрудники в этот день находились в отпуске. Надо ли пересчитать им отпускные? Темы: ОтпускныеВыплаты персоналу Заявление сотрудницы о предоставлении перерывов для кормления ребенкаПриказ о выплате среднего заработка за время перерывов для кормления ребенкаПриказ о доплате сотрудникам, зарплата которых меньше прожиточного минимума в КрымуПриказ об установлении режима неполного рабочего дняПриказ об установлении режима неполного рабочего дня редакция журнала «Зарплата в учреждении» отвечает: Если повышение коснулось одновременно всех сотрудников организации (филиала, структурного подразделения). Пересчитайте отпускные, которые определили из среднего заработка, и перечислите сотрудникам доплату. Есть вопросы? Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов! Получить ответ Услуга платная