3718 апреля

В учреждении повысили оклады 1 апреля. Некоторые сотрудники в этот день находились в отпуске. Надо ли пересчитать им отпускные?

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отвечает:

Если повышение коснулось одновременно всех сотрудников организации (филиала, структурного подразделения).

Пересчитайте отпускные, которые определили из среднего заработка, и перечислите сотрудникам доплату.

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