В законодательстве нет однозначного ответа на этот вопрос.

Минтруд России считает, что все дни, приходящиеся на командировки, надо исключать при расчете среднего заработка (письмо от 13 августа 2015 г. № 14-1/В-608). Но если оплатить дни командировки в двойном размере, а затем исключить их из расчета, возможны проблемы. Трудовые инспекторы в таких ситуациях нередко привлекают работодателей к ответственности.

Поэтому безопаснее поступить так, как выгоднее работнику. То есть сделать два расчета и выплатить ту сумму, которая получилась больше.