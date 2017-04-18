718 апреля

Дни пути сотрудника из командировки пришлись на выходные. Учреждение оплатило их в двойном размере тарифной ставки. Нужно ли учитывать эти дни и оплату за них при расчете отпускных?

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В законодательстве нет однозначного ответа на этот вопрос.

Минтруд России считает, что все дни, приходящиеся на командировки, надо исключать при расчете среднего заработка (письмо от 13 августа 2015 г. № 14-1/В-608). Но если оплатить дни командировки в двойном размере, а затем исключить их из расчета, возможны проблемы. Трудовые инспекторы в таких ситуациях нередко привлекают работодателей к ответственности.

Поэтому безопаснее поступить так, как выгоднее работнику. То есть сделать два расчета и выплатить ту сумму, которая получилась больше.

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