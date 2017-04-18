Все зависит от того, отработал он время расчетного периода полностью или нет.

Если да, то премию в расчет нужно включить полностью. А если нет, учтите лишь часть премии. Она должна быть пропорциональна времени, отработанному сотрудником в расчетном периоде. Исключение – премии, которые бухгалтерия начислила за фактически отработанное время.

Предположим, премия за 2015 год – 130 тыс. руб. Ее начислили без учета фактически отработанного времени. Учреждение работает по шестидневке. Количество рабочих дней по календарю шестидневной рабочей недели – 299. Но с 1 по 15 октября 2015 года сотрудник болел. В октябре он трудился 14 рабочих дней вместо 27. А за год отработал 286 дней [299 – 13].

Бухгалтер включил в расчет часть премии в размере 124 347,83 руб. [130 000 руб. : 299 дн. × 286 дн.].

Сотруднику платят 65 тыс. руб. в месяц. С учетом дней болезни зарплата за октябрь равна 33 703,70 руб. Рассчитаем количество календарных дней в октябре, которые нужно учесть при расчете среднедневного заработка. Получилось 15,12 дня [29,3 : 31 × (31 – 15)]. Наконец, определим средний дневной заработок:

(65 000 руб. × 11 мес. + 33 703,70 руб. + 124 347,83 руб.) / (11 мес. × 29,3 дн. + 15,12 дн.) = 2587,43 руб.