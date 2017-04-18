Если вы не обновили учетную политику на 2017 год, то не сможете применять более выгодные способы учета, которые действуют с этого года. Например, теперь можно учитывать товары по тем же правилам, что и материалы. То есть включать в стоимость товаров можно только цену, по которой их приобрели. А все остальные расходы сразу относить на счет 44 «Расходы на продажу» и списывать на счет 90 субсчет «Себестоимость продаж» в конце месяца. Обновите политику сейчас – оформите приказ задним числом, датой не позднее 31 декабря 2016 года. Готовые варианты учетных политик на 2017 год со всеми изменениями и по отраслям смотрите в рекомендации.

Разработать и принять учетную политику для целей бухучета должна каждая организация, которая ведет бухучет, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности (п. 1–3 ПБУ 1/2008). Применять положения этого документа должны все подразделения организации, включая территориально отдаленные и те, у которых есть отдельный баланс (п. 9 ПБУ 1/2008).

Учетная политика – это документ, в котором организация закрепила выбранные способы ведения бухучета. Такие, которые учитывают специфику ее деятельности.

Требования к учетной политике прописаны в пункте 6 ПБУ 1/2008. Среди них, например: