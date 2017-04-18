Если вы не обновили учетную политику на 2017 год, то не сможете применять более выгодные способы учета, которые действуют с этого года. Например, теперь можно учитывать товары по тем же правилам, что и материалы. То есть включать в стоимость товаров можно только цену, по которой их приобрели. А все остальные расходы сразу относить на счет 44 «Расходы на продажу» и списывать на счет 90 субсчет «Себестоимость продаж» в конце месяца. Обновите политику сейчас – оформите приказ задним числом, датой не позднее 31 декабря 2016 года. Готовые варианты учетных политик на 2017 год со всеми изменениями и по отраслям смотрите в рекомендации.
Разработать и принять учетную политику для целей бухучета должна каждая организация, которая ведет бухучет, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности (п. 1–3 ПБУ 1/2008). Применять положения этого документа должны все подразделения организации, включая территориально отдаленные и те, у которых есть отдельный баланс (п. 9 ПБУ 1/2008).
Учетная политика – это документ, в котором организация закрепила выбранные способы ведения бухучета. Такие, которые учитывают специфику ее деятельности.
Требования к учетной политике прописаны в пункте 6 ПБУ 1/2008. Среди них, например:
- полное отражение всех факторов хозяйственной деятельности, то есть в бухучете нужно отражать все операции без исключения;
- своевременный учет операций, то есть их необходимо показывать в тех периодах, в которых они были совершены;
- приоритет экономического содержания фактов хозяйственной деятельности над их правовой формой. Например, операции, связанные с приемом-передачей арендованного объекта недвижимости, нужно отражать в бухучете независимо от даты госрегистрации договора аренды (постановление ФАС Северо-Западного округа от 25 февраля 2005 № А42-6647/03-20).