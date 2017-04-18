Если компания удержала НДФЛ по разным ставкам, в 6-НДФЛ на каждую ставку заполните новый лист с разделом 1. А раздел 2 не делите. Все даты, суммы выплат и удержанного НДФЛ вы занесете в раздел 2 в хронологическом порядке без деления по ставкам. Читайте подробно в рекомендации, как верно заполнить 6-НДФЛ за I квартал 2017 года.

Сдавать расчеты по форме 6-НДФЛ должны все налоговые агенты (п. 2 ст. 230 НК РФ). Основание, по которому организация или предприниматель признается налоговым агентом (ст. 226 или 226.1 НК РФ), значения не имеет (письмо Минфина России от 2 ноября 2015 г. № 03-04-06/63268).

Как правило, налоговые агенты по НДФЛ – это работодатели, то есть организации и предприниматели, которые выплачивают доходы по трудовым договорам. Или заказчики – организации и предприниматели, которые выплачивают доходы исполнителям на основании гражданско-правовых договоров.