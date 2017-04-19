Фиксированные взносы предпринимателей в 2017 году составляют 27 990 руб., из которых 23 400 руб. – в ПФР, а 4590 руб. – в ФФОМС. Такие правила действуют, если годовой доход ИП не превышает 300 000 руб. Как рассчитать взносы предпринимателям с годовым доходом больше 300 000 руб., смотрите в рекомендации. Там же проверьте, в какие сроки перечислить взносы ИП «за себя».

Предприниматели, у которых работают наемные сотрудники, платят взносы на пенсионное (социальное, медицинское) страхование не только за своих сотрудников (других граждан, которым выплачивают вознаграждения), но и за себя. Поскольку в данном случае предприниматели одновременно относятся к двум категориям плательщиков страховых взносов:

лицам, не производящим выплат и иных вознаграждений физическим лицам;

лицам, которые такие выплаты производят.

Такой вывод следует из статьи 419 Налогового кодекса РФ.

В обязательном порядке за себя предприниматели платят взносы:

на пенсионное страхование;

на медицинское страхование.

Это следует из статьи 430 Налогового кодекса РФ.

Взносы на социальное страхование предприниматели платить не обязаны, но могут это делать добровольно (ч. 6 ст. 4.5 Закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ, п. 6 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 2 октября 2009 г. № 790).