1720 апреля

Какие ОКВЭД указывать в статотчетности за 2016 год?

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Коды ОКВЭД в статотчетности за 2016 год ставьте старые, даже если формы подаете в апреле. Новые коды применяйте к отчетам 2017 года. А вот декларации или расчеты в налоговую инспекцию и за 2016 год, и за периоды 2017 года, напротив, подавайте с новыми ОКВЭД. Проверьте, все ли отчеты сдали в Росстат, по рекомендации.

Общий порядок организации статистического учета, проведения федеральных статистических наблюдений, а также предоставления статистической отчетности на территории России установлен Законом от 29 ноября 2007 № 282-ФЗ. В соответствии с этим законом статотчетность в территориальные подразделения Росстата обязаны представлять следующие категории респондентов:

  • российские организации;
  • органы государственной власти и органы местного самоуправления;
  • обособленные подразделения российских организаций. То есть любые территориально обособленные подразделения, где созданы стационарные рабочие места, независимо от полномочий подразделения и от того, отражено его создание в учредительных документах или нет (приказ Росстата от 1 апреля 2014 № 224);
  • филиалы, представительства и подразделения действующих в России иностранных организаций;
  • предприниматели.

Такой порядок следует из положений части 2 статьи 6 и статьи 8 Закона от 29 ноября 2007 № 282-ФЗ.

При этом таким респондентам (в т. ч. обособленным подразделениям), чтобы встать на учет в органах статистики, каких-либо специальных действий совершать не надо. Просто представляйте статистическую отчетность в порядке, утвержденном постановлением Правительства РФ от 18 августа 2008 № 620.

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