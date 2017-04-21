Документы для пособий при пилотном проекте по-прежнему передавайте в ФСС. Фонд, как и раньше, решит, выплатить пособия либо отказать в них. При положительном решении ФСС перечисляет деньги человеку на банковский счет по тем реквизитам, которые тот указал в своем заявлении. Как платить пособия и отчитываться в ФСС России, если ваш регион в пилотном проекте, читайте в рекомендации.

Пилотный проект – эксперимент, когда ФСС России напрямую выплачивает социальные пособия без участия страхователей, то есть работодателей. Также в рамках пилотного проекта фонд за счет своих средств финансирует расходы по профилактике травматизма и профзаболеваний. Взносы на «травматизм» в финансировании не участвуют.

Проверьте, нет ли вашего региона среди участников пилотного проекта, с помощью таблицы.

При подготовке к переходу на прямые выплаты ничего делать не нужно. Просто работодатель больше не начисляет и не выплачивает пособия. Взамен этого надо подавать специальные документы в отделение ФСС России. Исключение – пособие на погребение, его все равно начисляет и выплачивает работодатель.

Подробно о том, зачем введен пилотный проект, и ответы на частые вопросы о нем читайте на сайте ФСС России.

Если не знали о пилотном проекте и начисляли пособие сами, фонд откажет в выплатах.