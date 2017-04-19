2219 апреля

ФНС почти полностью отменила письмо о комиссиях по легализации налоговой базы. Эти комиссии хотят прекратить?

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Нет, ФНС не собирается прекращать комиссии. Отмена письма связана с тем, что инспекторы сейчас активно используют систему АКС НДС-2.

Система сравнивает показатели счетов-фактур у покупателя и продавца. Программа ищет разрывы — когда покупатель заявил вычет, а поставщик не начислил налог. Выстраиваются цепочки движения товаров. Идет анализ участников сделок, начиная от учредителей компании до ее налоговой истории. В итоге система позволяет оперативно отследить риски не только по НДС, но и аналогичные риски по другим налогам. Прежде всего, это риски по налогу на прибыль, в том числе когда компания формирует убытки за счет сделок с однодневками. Поэтому работа комиссий будет переориентирована на риски, которые выявляют по налогу на добавленную стоимость.

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