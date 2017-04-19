Да, инспекторы вправе продолжать такие комиссии.

Работа любых комиссий основана на тех полномочиях, которые предоставляет инспекторам Налоговый кодекс РФ (подп. 4 п. 1 ст. 31 НК РФ). Это право вызывать налогоплательщиков в инспекцию для того, чтобы получить пояснения в связи с уплатой или удержанием налогов, в связи с налоговой проверкой или в других случаях. А письмо ФНС России о работе комиссий по легализации налоговой базы носило рекомендательный характер (письмо ФНС России от 17 июля 2013 г. № АС-4-2/12722). Его отмена не мешает инспекторам по-прежнему проводить комиссии по высокой доле вычетов и убыткам.

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