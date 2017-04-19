1319 апреля

У компании есть подрядчик — физлицо. Надо его отправить в другой город по заданию компании. Вправе ли фирма не только оплатить ему вознаграждение и компенсировать проезд и проживание, но и выдать суточные?

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отвечает:

Нет, не вправе. Суточные платит работодатель штатным сотрудникам (ст. 168, 168.1ТК РФ). Заказчик в рамках гражданско-правового договора не обязан платить подрядчику суточные и компенсировать его расходы на питание (ст. 709 ГК РФ). Поэтому правильнее и проще включить суточные в вознаграждение. Ведь в любом случае с них нужно начислить взносы и удержать НДФЛ.

С компенсаций проезда и проживания подрядчика чиновники разрешают не начислять взносы и не удерживать НДФЛ (письма Минтруда от 26 февраля 2014 г. № 17-3/В-80, Минфина от 23 мая 2016 г. № 03-04-06/29397).

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