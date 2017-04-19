3519 апреля

Работник написал заявление о предоставлении двух дополнительных дней отдыха за сдачу крови в марте 2017 года и приложил к нему справку от 14 января 2016 г. Работодатель отказал ему, так как со дня сдачи крови прошло больше года. Сотрудник сказал, что будет жаловаться, так как нарушены его права. Прав ли работодатель?

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отвечает:

Сотруднику все-таки нужно предоставить один день отдыха. Закон требует, чтобы сотрудника-донора в день сдачи крови освобождали от работы и после этого еще предоставляли дополнительный день отдыха (ч. первая, четвертая ст. 186 ТК РФ). Если сотрудник вышел на работу в день сдачи крови, то ему нужно предоставить по его желанию другой день отдыха (ч. вторая ст. 186 ТК РФ). Таким образом, за один день сдачи крови в случае выхода на работу в этот же день сотруднику полагается два дня отдыха. Первый день – взамен дня, когда сотрудник мог не выходить на работу. Второй день – в качестве дополнительного дня отдыха.

Необходимость использовать день отдыха в течение года после дня сдачи крови установлена только в отношении второго дня (ч. четвертая ст. 186 ТК РФ). Поэтому если сотрудник принес справку год спустя, то он уже не имеет права на дополнительный день отдыха. Такое право у него «сгорает». Поэтому отказ работодателя предоставить день отдыха совершенно законен, чего нельзя сказать о первом дне. В его отношении правило о том, что отдых должен быть предоставлен в течение года, не действует. Поэтому воспользоваться таким днем отдыха работник может как через два года, так и через пять лет.

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