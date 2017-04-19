Сотруднику все-таки нужно предоставить один день отдыха. Закон требует, чтобы сотрудника-донора в день сдачи крови освобождали от работы и после этого еще предоставляли дополнительный день отдыха (ч. первая, четвертая ст. 186 ТК РФ). Если сотрудник вышел на работу в день сдачи крови, то ему нужно предоставить по его желанию другой день отдыха (ч. вторая ст. 186 ТК РФ). Таким образом, за один день сдачи крови в случае выхода на работу в этот же день сотруднику полагается два дня отдыха. Первый день – взамен дня, когда сотрудник мог не выходить на работу. Второй день – в качестве дополнительного дня отдыха.

Необходимость использовать день отдыха в течение года после дня сдачи крови установлена только в отношении второго дня (ч. четвертая ст. 186 ТК РФ). Поэтому если сотрудник принес справку год спустя, то он уже не имеет права на дополнительный день отдыха. Такое право у него «сгорает». Поэтому отказ работодателя предоставить день отдыха совершенно законен, чего нельзя сказать о первом дне. В его отношении правило о том, что отдых должен быть предоставлен в течение года, не действует. Поэтому воспользоваться таким днем отдыха работник может как через два года, так и через пять лет.