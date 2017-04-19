Можно, но только в случае, если сотрудница не согласится на перевод или у работодателя не будет более легкой работы, которая соответствует требованиям индивидуальной программы реабилитации (ч. третья ст. 73 ТК РФ). Основанием для увольнения станет пункт 8 части первой статьи 77 Трудового кодекса. При этом сотруднику-инвалиду необходимо будет выплатить компенсацию в размере двухнедельного среднего заработка (абз. 2 ч. третьей ст. 178 ТК РФ).

Таким образом, если ваша сотрудница в процессе работы действительно вынуждена поднимать тяжести и обслуживать большое количество людей, сначала предложите ей перевод на другую должность, где ей не придется этого делать. Кроме того, если на новой работе ей тоже нужно будет выходить в ночную смену, то каждый раз следует получать у нее письменное согласие на это (ч. пятая ст. 96 ТК РФ). Если она откажется работать в ночное время, то по соглашению сторон можно будет установить ей режим неполного времени (ст. 93 ТК РФ).

При этом помните, что работница может отказаться от выполнения индивидуальной программы реабилитации. Эта программа обязательна для работодателя, но для сотрудника она носит рекомендательный характер (ч. вторая, пятая ст. 11 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ, далее – Закон № 181-ФЗ). Отказ инвалида от выполнения программы освобождает организацию от ответственности за ее невыполнение (ч. седьмая ст. 11 Закона № 181-ФЗ). Однако такой отказ следует оформить письменно.