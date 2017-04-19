Да, можно.

Указанный вид отпуска является дополнительным отпуском, который установлен в коллективном договоре по соглашению между работодателем и сотрудниками. В соответствии со статьей 126 Трудового кодекса работодатель имеет право заменить денежной компенсацией оплачиваемые отпуска, которые превышают 28 календарных дней. Это правило распространяется как на дополнительные отпуска, предусмотренные законом, так и на отпуска, установленные локальными актами или коллективным договором организации.

Исключение составляет отпуск за вредность. Его можно компенсировать деньгами только с ограничением. Кроме того, полный запрет на денежную компенсацию установлен в отношении всех видов отпусков для беременных женщин и несовершеннолетних работников (ч. третья ст. 126 ТК РФ).