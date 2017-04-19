Нет, такой вариант невозможен, так как уведомить работников нужно в письменной форме, под роспись. Работодатель должен сделать это не позднее чем за две недели до начала отпуска (ст. 123 ТК РФ). Уведомление только по электронной почте будет нарушать требования закона. Такое предупреждение допустимо наряду с извещением под роспись, но не вместо него.

Формы и способы уведомления сотрудников о начале отпуска работодатель выбирает самостоятельно. Это могут быть отдельные извещения, ознакомительные листы, ведомости и т. п. Также можно внести в график отпусков дополнительные графы. В одной из них работник сможет расписаться в том, что дата начала отпуска ему известна, а в другой – указать дату уведомления о начале отпуска (письмо Роструда от 30 июля 2014 г. № 1693-6-1).

Дистанционных работников можно уведомить о начале отпуска путем обмена электронными документами, если такой порядок предусмотрен трудовым договором. При этом используют усиленные квалифицированные электронные подписи обеих сторон (ч. четвертая ст. 312.1 ТК РФ).