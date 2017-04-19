Ошибку необходимо исправить. Для этого внесите в трудовую книжку запись о признании неверной записи недействительной. Затем повторите запись о приеме на работу (п. 1.2 Инструкции по заполнению трудовых книжек, утвержденной постановлением Минтруда России от 10 октября 2003 г. № 69, далее – Инструкция по заполнению трудовых книжек). В графе 1 укажите следующий порядковый номер, в графе 2 – дату внесения исправительной записи. В графе 3 напишите «Запись за номером таким-то недействительна». В графе 4 укажите верные реквизиты приказа о приеме на работу.

Если ошибку допустил предыдущий работодатель, вы можете исправить ее самостоятельно. Направьте запрос предыдущему работодателю либо попросите сотрудника обратиться к нему с заявлением о выдаче заверенной копии приказа о приеме на работу (п. 10, 27 Правил ведения и хранения трудовых книжек, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. № 225, далее – Правила ведения и хранения трудовых книжек). Внося исправительную запись, укажите в графе 4 трудовой книжки реквизиты этого документа.