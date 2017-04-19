21219 апреля

Сотрудник ушел в отпуск с последующим увольнением сроком на 14 дней. Во время отпуска он заболел. Нужно ли оплачивать больничный лист и пересчитывать отпускные? Когда можно принять на работу другого человека?

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отвечает:

Оплатите сотруднику больничный лист в полном объеме исходя из трудового стажа.

Учреждение рассчиталось с работником в последний день перед отпуском. Но днем увольнения считается последний день отпуска (ч. 2 ст. 127 ТК РФ). При этом сам отпуск на количество дней болезни не продлевается, а отпускные пересчету не подлежат. Ведь за дни, которые пришлись на время болезни, сотрудник получил бы компенсацию за неиспользованный отпуск.

Нового сотрудника можно принять со дня, следующего за уходом предшественника в отпуск. На время отпуска увольняющегося сотрудника оформите с новичком срочный трудовой договор.

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