Оплатите сотруднику больничный лист в полном объеме исходя из трудового стажа.

Учреждение рассчиталось с работником в последний день перед отпуском. Но днем увольнения считается последний день отпуска (ч. 2 ст. 127 ТК РФ). При этом сам отпуск на количество дней болезни не продлевается, а отпускные пересчету не подлежат. Ведь за дни, которые пришлись на время болезни, сотрудник получил бы компенсацию за неиспользованный отпуск.

Нового сотрудника можно принять со дня, следующего за уходом предшественника в отпуск. На время отпуска увольняющегося сотрудника оформите с новичком срочный трудовой договор.