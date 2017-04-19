Да. Но учтите, что в этом случае общую продолжительность отпуска нужно определить пропорционально времени, в течение которого сотрудник занимал ту или иную должность в рабочем году. Такой вывод следует из норм статей 115, 120–122 ТК РФ,пункта 1 Правил, утвержденных постановлением НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 169.

Например, сотрудница работала в школе бухгалтером с 10 апреля 2010 года. В прошлом году она получила второе образование – педагогическое. 3 февраля 2016 года ее перевели на должность учителя. А с 1 июня 2016 года сотрудница уходит в отпуск. По прежней должности ей положено 28 календарных дней отпуска за год, а по новой – 56.

Рабочий год (с 10 апреля 2015 года по 9 апреля 2016 года) сотрудница отработала полностью. В том числе на должности бухгалтера 10 месяцев. А педагогом она работала два месяца и девять дней: с 3 февраля по 9 апреля 2016 года включительно. Это два полных месяца.

Рассчитаем продолжительность отпуска:

28 дн. : 12 мес. × 10 мес. + 56 дн. : 12 мес. × 2 мес. = 32,66 дн.

Результат округляем до 33 дней. Получаем общую продолжительность отпуска работницы.