2819 апреля

Руководитель вручил сотруднику уведомление о сокращении. Однако работник решил уйти по собственному желанию за 1,5 месяца до срока увольнения по сокращению. Должна ли бухгалтерия впоследствии выплатить бывшему сотруднику пособие в размере среднего месячного заработка?

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отвечает:

Нет. В данном случае сотрудник теряет право на выплаты, предусмотренные при сокращении и после него. В день увольнения выдайте заработную плату и компенсацию за неиспользованный отпуск.

Обратите внимание: руководство может договориться с работником, чтобы он досрочно уволился по сокращению. В этом случае помимо зарплаты и компенсации за неиспользованный отпуск сотруднику положены:

  • выходное пособие в размере среднего месячного заработка;
  • средний заработок на период трудоустройства, но не свыше трех месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия);
  • дополнительная компенсация в связи с досрочным увольнением.
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