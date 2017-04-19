Нет. В данном случае сотрудник теряет право на выплаты, предусмотренные при сокращении и после него. В день увольнения выдайте заработную плату и компенсацию за неиспользованный отпуск.
Обратите внимание: руководство может договориться с работником, чтобы он досрочно уволился по сокращению. В этом случае помимо зарплаты и компенсации за неиспользованный отпуск сотруднику положены:
- выходное пособие в размере среднего месячного заработка;
- средний заработок на период трудоустройства, но не свыше трех месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия);
- дополнительная компенсация в связи с досрочным увольнением.