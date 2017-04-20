Когда иностранными работниками занимались управления ФМС, они не требовали никаких заявлений. Хватало того, что работники платили НДФЛ. Но теперь у полицейских другой подход. Если не сдадите заявление, то компанию могут оштрафовать на 500 000 руб., а директора — на 50 000 руб. (ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ).

Чтобы продлить регистрацию, подайте в Управление по вопросам миграции МВД России:

заявление в свободной форме; заполненное уведомление о прибытии по форме из приказа ФМС России от 23 сентября 2010 г. № 287 ; квитанцию об оплате НДФЛ по патенту; копии документов, как при первоначальной регистрации.

На это у вас есть три рабочих дня после даты, когда работник оплатил НДФЛ по патенту (п. 42 Правил, утв. постановлением Правительства РФ от 15 января 2007 г. № 9, п. 9 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ).

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