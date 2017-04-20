2120 апреля

У нас трудится временно пребывающий иностранный сотрудник. Мы сами делали ему временную регистрацию, но скоро она заканчивается. Если сотрудник заплатит НДФЛ по патенту, то будет ли это означать продление регистрации? Раньше, когда миграционным учетом занималась ФМС, этого было достаточно.

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Когда иностранными работниками занимались управления ФМС, они не требовали никаких заявлений. Хватало того, что работники платили НДФЛ. Но теперь у полицейских другой подход. Если не сдадите заявление, то компанию могут оштрафовать на 500 000 руб., а директора — на 50 000 руб. (ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ).

Чтобы продлить регистрацию, подайте в Управление по вопросам миграции МВД России:

  1. заявление в свободной форме;
  2. заполненное уведомление о прибытии по форме из приказа ФМС России от 23 сентября 2010 г. № 287;
  3. квитанцию об оплате НДФЛ по патенту;
  4. копии документов, как при первоначальной регистрации.

На это у вас есть три рабочих дня после даты, когда работник оплатил НДФЛ по патенту (п. 42 Правил, утв. постановлением Правительства РФ от 15 января 2007 г. № 9, п. 9 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ).

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