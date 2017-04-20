Эта сумма — доход компании.

Покажите ее в книге учета на дату, когда подписали акт взаимозачета с контрагентом. На упрощенке доходы возникают не только в момент, когда деньги пришли на счет компании или в кассу. Признать доход надо и при условии, что контрагент погасил долг перед вами иным путем (п. 1 ст. 346.17 НК РФ). Например, оплатил за вас налог. Включить налог по упрощенке в расходы ваша компания не вправе (подп. 22 п. 1 ст. 346.16 НК РФ).

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