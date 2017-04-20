720 апреля

7 апреля компания на УСН заплатила взносы за март и долг по ним за декабрь 2016 года. Можно ли включить обе суммы в книгу учета за полугодие? Если да, то как показать, что мы гасили недоимку?

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отвечает:

Да, в книгу учета можно включить обе суммы.

Нельзя учесть только пени и штрафы за несвоевременную уплату взносов (п. 2 ст. 346.16, п. 1 ст. 252 НК РФ). Как отразить взносы в книге учета, зависит от объекта налогообложения. Если вы применяете упрощенку с объектом «доходы», то заполните раздел IV книги, как на образце 1. Если «доходы минус расходы», то раздел I, как на образце 2. Специально обозначать в книге, что часть взносов является оплатой долга, не надо.

Взносы за прошлый год

Взносы за прошлый год второй образец

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