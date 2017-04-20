Да, в книгу учета можно включить обе суммы.

Нельзя учесть только пени и штрафы за несвоевременную уплату взносов (п. 2 ст. 346.16, п. 1 ст. 252 НК РФ). Как отразить взносы в книге учета, зависит от объекта налогообложения. Если вы применяете упрощенку с объектом «доходы», то заполните раздел IV книги, как на образце 1. Если «доходы минус расходы», то раздел I, как на образце 2. Специально обозначать в книге, что часть взносов является оплатой долга, не надо.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>