2820 апреля

Работник сообщил, что потерял трудовую книжку. Можно ли оформить ее дубликат на основании справки, выданной Пенсионным фондом (форма СЗИ-6)?

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отвечает:

Нет, нельзя.

На основании сведений о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица, содержащихся в форме СЗИ-6, дубликат трудовой книжки не оформляют. Его заполняют по документам, которые сотрудник получил у предыдущих работодателей, или по архивным справкам (п. 32 Правил ведения и хранения трудовых книжек, п. 7.2 Инструкции по заполнению трудовых книжек).

Лишь при массовой утрате трудовых книжек комиссия, созданная для оформления дубликатов, может рассмотреть форму СЗИ-6 как доказательство работы в конкретной организации (п. 34 Правил ведения и хранения трудовых книжек). Но в любом случае указанный в форме СЗИ-6 стаж нужно учитывать для оплаты больничного или стажа для пенсии.

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