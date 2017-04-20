Если ГИТ признала отношения, возникшие на основании гражданско-правового договора, трудовыми, возможно, понадобится внести изменения в штатное расписание. Если нет соответствующей вакантной должности, до подписания трудового договора с сотрудником введите новую должность или увеличьте количество штатных единиц по имеющейся. Для этого издайте приказ об изменении штатного расписания.

В течение трех рабочих дней с даты признания отношений трудовыми заключите с работником трудовой договор (ч. вторая ст. 67 ТК РФ). Укажите фактическую дату его заключения. Днем начала работы будет дата, когда лицо допустили к исполнению обязанностей, предусмотренных гражданско-правовым договором (ч. четвертая ст. 19.1 ТК РФ).

Также издайте приказ о приеме на работу, внесите запись в трудовую книжку сотрудника, заведите на него личную карточку. В этих документах, как и в трудовом договоре, датой начала работы будет день, когда сотрудник начал выполнять обязанности по гражданско-правовому договору.

Время работы по гражданскому договору зачтите в стаж, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск (ст. 121 ТК РФ). Также нужно будет пересчитать сотруднику зарплату с учетом системы оплаты труда, установленной в организации (ст. 135 ТК РФ). Скорее всего, работодателю придется доначислить страховые взносы на суммы, выплаченные по гражданско-правовому договору.

В этой ситуации не оформляют акт сдачи-приемки работ (услуг) по гражданско-правовому договору, так как он признан трудовым. Это можно отразить в соответствующем акте.