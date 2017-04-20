Да, образовательное учреждение должно выплатить студентке пособие. Рассчитайте его исходя из установленного в университете размера стипендии (ст. 6, 8 Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ, подп. «в», «д» п. 9, п. 12 Порядка, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 23 декабря 2009 г. № 1012н).

Пособие по беременности и родам положено не только работницам, но и учащимся. Эта гарантия предусмотрена для тех, кто учится в учреждениях начального, среднего, высшего или послевузовского профессионального образования. Например, в институте, университете, академии, лицее, училище или колледже. Главное, чтобы обучение было очным. А основа обучения – платная или бесплатная – значения не имеет (письмо ФСС России от 9 августа 2010 г. № 02-02-01/08-3930).