Актуальная проблема последних лет — какие вопросы вправе решать трудовая инспекция, а какие только суд. Это касается и выплаты процентов за задержку выплаты заработка. Половина судов считает, что ГИТ наравне с ними вправе обязать работодателя компенсировать задержку выплаты заработка. Другая половина относит споры о компенсации к своей исключительной прерогативе.

Невыплата компенсации за задержку выплаты заработка — популярная причина предписаний и штрафов от трудовой инспекции. Впрочем, у вас есть шанс оспорить санкции. Половина судов относит вопрос о выплате компенсации по ст. 236 ТК РФ к индивидуальным трудовым спорам, то есть неурегулированным разногласиям между работником и работодателем по вопросам применения трудового законодательства (ст. 381 ТК РФ).

Такие споры — прерогатива судов и комиссий по индивидуальным трудовым спорам (ст. 382 ТК РФ). Значит, трудовой инспектор не вправе обязать работодателя компенсировать задержку выплаты заработка. Другая половина судов придерживается противоположной точки зрения. По их мнению, невыплата компенсации по ст. 236 ТК РФ — очевидное нарушение норм трудового права. Поэтому инспектор ГИТ вправе обязать работодателя компенсировать работнику задержку заработка (ч. 2 ст. 357 ТК РФ). Индивидуальным трудовым спором такая задержка не является.